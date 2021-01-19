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Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер

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Представленная новинка в модельном ряду премиального бренда из Китая займет место флагмана.
Китайский бренд Wey представил свой новый среднеразмерный кроссовер с названием Wey Mocha. Этот автомобиль на китайском рынке появится в двух модификациях с разными силовыми установками.

Все подробности о новинке в компании не раскрыли, но ее изображения опубликовали. Полноценная премьера автомобиля состоится уже 20 января.

Пока же известно, что новый Wey Mocha будет представлен в обычной версии и варианте с подзаряжаемой установкой. Эти модификации помимо силовой установки получат еще и некоторые отличия в дизайне, а также существенную разницу в габаритах.

Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер

Гибрид получит бензиновый двигатель, который будет потреблять 1,4 литра на 100 км пути. Речь идет о силовой установке объёмом два литра, которая будет работать с девятиступенчатой автоматической КП.

Этот же двигатель с мощностью 214 л.с. будет предлагаться для обычной версии, а отличием будет только отсутствие электродвигателя.

Мощность установки в гибридном исполнении пока не раскрывается. Что касается системы привода, то для кроссовера привод будет доступен только на переднюю ось.

Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер

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