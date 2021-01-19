Китайский бренд Wey представил новый среднеразмерный кроссовер

Представленная новинка в модельном ряду премиального бренда из Китая займет место флагмана.

Китайский бренд Wey представил свой новый среднеразмерный кроссовер с названием Wey Mocha. Этот автомобиль на китайском рынке появится в двух модификациях с разными силовыми установками.

Все подробности о новинке в компании не раскрыли, но ее изображения опубликовали. Полноценная премьера автомобиля состоится уже 20 января.

Пока же известно, что новый Wey Mocha будет представлен в обычной версии и варианте с подзаряжаемой установкой. Эти модификации помимо силовой установки получат еще и некоторые отличия в дизайне, а также существенную разницу в габаритах.

Гибрид получит бензиновый двигатель, который будет потреблять 1,4 литра на 100 км пути. Речь идет о силовой установке объёмом два литра, которая будет работать с девятиступенчатой автоматической КП.

Этот же двигатель с мощностью 214 л.с. будет предлагаться для обычной версии, а отличием будет только отсутствие электродвигателя.

Мощность установки в гибридном исполнении пока не раскрывается. Что касается системы привода, то для кроссовера привод будет доступен только на переднюю ось.