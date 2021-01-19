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Модернизированные внедорожники УАЗ пользуются популярностью в Майами

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Тюнинг-ателье в Майами стало предлагать доработанные варианты внедорожников УАЗ «Хантер», и как оказалось, такие версии оказались очень востребованными.
Модернизированные внедорожники УАЗ пользуются популярностью в Майами, вызывая ажиотажный спрос, с которым с трудом справляются в автомастерской.

Владельцем фирмы является Эдуард Орлов, который в интервью с «РЕН-ТВ» рассказал, насколько востребованы доработанные автомобили российского автопроизводителя.

По его словам машины дорабатывают с учетом потребностей каждого клиента, причем особой популярностью пользуется модернизированная подвеска, двигатель, а также некоторые кузовные элементы.

Россияне для удовлетворения спроса намерены выпускать до 200 доработанных внедорожников. Стоимость одного автомобиля составляет не более 30 тыс. долларов или около 2,2 млн рублей.

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