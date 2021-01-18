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В России продают ГАЗ-24 «Волга» 1973 года за 3 миллиона рублей

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Объявление о продаже автомобиля ГАЗ-24 «Волга» 1973 года появилось на сайте «Авто.ру».
Продавец указал, что машина была отреставрирована, причем работами занимались инженеры «Горьковского автомобильного завода» в цехах предприятия.

За выставленный на продажу экземпляр просят три миллиона рублей. Стоимость объясняется не только тем, что машину отреставрировали, но и тем, что у нее маленький пробег, который составил всего 310 км.

Более того, Волга имеет оригинальный ПТС, а также она укомплектована оригинальными агрегатами.

В движение она приводится 2,5-литровым ДВС с отдачей 85 л.с., а пару ему составляет механическая трансмиссия. Седан ГАЗ-24 «Волга», который продается, имел всего двух владельцев.

В России продают ГАЗ-24 «Волга» 1973 года за 3 миллиона рублей В России продают ГАЗ-24 «Волга» 1973 года за 3 миллиона рублей

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