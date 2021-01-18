В Ford создали систему против запотевания стекол Windscreen Weather Station

Специалисты американской компании создали систему с названием Windscreen Weather Station, которая создавалась с целью предотвращения образования конденсата на стеклах.

Новая система будет работать в автоматическом режиме и включаться в тот момент, когда датчики зафиксируют повышение влаги в воздухе салона автомобиля.

Сама система это бокс небольшого размера, установленный на лобовое стекло недалеко от зеркала заднего вида.

В нем имеется несколько датчиков, которые выявляют влагу в воздухе, а затем подключают к работе кондиционер, выбирая при этом оптимальные настройки.

Как заявляют инженеры Ford, помимо основой функции система еще и позволяет снижать потребление топлива, а также показатель выбросов CO2, что происходит за счет оптимального использования кондиционера.