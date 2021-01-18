В России прекратились продажи двух кроссоверов от Changan

Китайская компания в России прекратила продажи своих кроссоверов CS75 и CS35, а информация об этих моделях уже исчезла с официального сайта.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Changan в РФ больше не предлагает кроссоверы Changan CS35, а также дорестайлинговую версию полноприводного внедорожника Changan CS75.

Ранее в дилерских центах Changan CS35 предлагался по цене от 879 900 рублей. Самая дорогая версия была доступна за 1 079 900 рублей.

Полноприводный CS75 можно было купить от 1 309 900 до 1 509 900 рублей.

Напомним, CS35 Plus и CS75 FL на российском рынке являются заблаговременной заменой CS75 и CS35. В текущем году Changan в России планирует начать продажи кроссовера Uni-K и седана Eado.