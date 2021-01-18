Главная » Новости

В России прекратились продажи двух кроссоверов от Changan

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Китайская компания в России прекратила продажи своих кроссоверов CS75 и CS35, а информация об этих моделях уже исчезла с официального сайта.
Как пишет портал «Китайские автомобили», Changan в РФ больше не предлагает кроссоверы Changan CS35,  а также  дорестайлинговую версию полноприводного внедорожника Changan CS75.

Ранее в дилерских центах Changan CS35 предлагался по цене от 879 900 рублей. Самая дорогая версия была доступна за 1 079 900 рублей.

Полноприводный CS75 можно было купить от 1 309 900 до 1 509 900 рублей.

Напомним, CS35 Plus и CS75 FL на российском рынке являются заблаговременной заменой CS75 и CS35. В текущем году Changan в России планирует начать продажи кроссовера Uni-K и седана Eado.

Changan
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика