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Проект нового внедорожника «Русского Прадо» от УАЗ был закрыт в ноябре 2020 года

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Разработку нового рамного внедорожника приостановили на неопределенный срок, но от самого проекта никто не отказывался.

Как стало известно, УАЗ приостановил создание нового внедорожника, который в прессе часто фигурировал как «Русский Land Cruiser Prado».

В компании отметили, что сейчас ведется создание графика инвестирования в проект и создается план по его реализации.

Напомним, про «Русский Land Cruiser Prado» стало известно весной 2019 года. Ранее сообщалось, что эта модель создается на базе глубоко модернизированной версии УАЗ Patriot.

Внедорожник должен был появиться в 2020 году, позже сроки презентации были сдвинуты на год.

Известно, что «Русский Prado» должен получить российский турбированный мотор мощностью 150 и 180 л.с. Трансмиссия для внедорожника готовилась новая шестиступенчатая механическая.

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