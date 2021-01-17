В России опросили дилеров и участников рынка и выяснили, когда закончится дефицит новых автомобилей, который наблюдается с прошлого года.

По словам участников автомобильного рынка, опрошенных журналистами «Российской газеты», дефицит новых автомобилей в РФ закончится в первом квартале 2021 года.

В частности, многие уверены, что проблема с наличием машин в дилерских центрах исчезнет к концу первого квартала. На фоне дефицита легковушек происходит отсутствие динамики рынка.

Нехватка автомобилей сдерживает их продажи, но учитывая и тот факт, что многие автопроизводители повышают стоимость, ждать существенного роста объёмов реализации в этом году не стоит.

Некоторые эксперты считают, что при условии отсутствия нового локдауна, автомобильный рынок вырастет на 3-7%, причем положительная динамика начнет наблюдаться только к концу второго квартала.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года продажи новых авто снова упали, когда было продано 166 666 машин, что на 2,1% меньше.