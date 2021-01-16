Сколько стоит ремонт вариатора на Nissan Juke?

Вариаторы появились сравнительно недавно. Их начали использовать гораздо позже автоматических КПП, чем и объясняется недоверчивое к ним отношение украинских автолюбителей. Можно ли их ремонтировать? Сколько стоит ремонт вариатора, и где найти профильных специалистов, разбирающихся в этом вопросе? Эти вопросы звучат все чаще и громче.

Даже официальные дилеры, обеспечивающие техобслуживание и ремонт Nissan, нередко сами ищут профильную СТО для ремонта или полной замены изношенной детали. Далее обсудим, во сколько обойдется ремонт вариатора, и от чего зависит стоимость услуг автосервиса.

От чего зависит цена ремонта вариатора?

Как и любая другая система автомобиля, вариатор имеет определенный эксплуатационный ресурс – в среднем, 50-60 тыс. км пробега. После этой цифры, – если не раньше – могут начаться проблемы. Что может случиться с вариатором:

поломался селектор переключения передач;

выход из строя электрогидравлического модуля;

поломка блока управления CVT-вариатора;

неисправность электромагнитного клапана давления;

не работает вариаторная передача;

поломался гидротрансформатор;

дефекты разъемов или электропроводки;

неисправность муфты переднего хода.

Определить поломку самостоятельно невозможно. Для этого нужна компьютерная диагностика не только вариатора, но и других систем автомобиля. При этом стоит учитывать, что правильно определить неисправность сможет не каждый автомастер. И дело не столько в мастерстве или оборудовании, а в отсутствии опыта в ремонте вариаторной КПП из-за относительной новизны технологии.

Конечно, в крупных городах есть автомастерские, выполняющие ремонт вариатора, но их нужно поискать. Благо, с деталями и комплектующими проблем нет.

Во сколько обойдется ремонт вариатора?

Вопрос важный и актуальный. Представленные ниже расценки актуальны для автомастерских в крупных городах, работающих в правовом поле. «Гаражные» мастерские в расчет не берем, поскольку качество диагностики и ремонта в таких местах крайне низкое, если не сказать больше.

Расценки на ремонт вариатора (усредненные):

Диагностика авто и непосредственно вариаторной КПП обычно проводится бесплатно, если клиент оплачивает весь комплекс ремонтных работ. Стоимость снятия и установки КПП в профильных мастерских колеблется в районе 1500-2000 грн. Услуга замены масла обойдется в 100-150 грн. Ремонт электронного блока управления – от 3000 грн и выше. Переборка гидравлического блока управления с промывкой (без запчастей) – от 1500 грн. Ремонт гидротрансформатора – от 1700 грн. Последний пункт бюджета на ремонт – стоимость комплектующих.

Как видно, ремонт вариатора «Ниссан Жук» может обойтись в кругленькую сумму. Впрочем, как и ремонт стандартной автоматической КПП. Многое зависит от характера поломки и сопутствующих неисправностей других систем автомобиля.