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Сколько стоит ремонт вариатора на Nissan Juke?

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Вариаторы появились сравнительно недавно. Их начали использовать гораздо позже автоматических КПП, чем и объясняется недоверчивое к ним отношение украинских автолюбителей. Можно ли их ремонтировать? Сколько стоит ремонт вариатора, и где найти профильных специалистов, разбирающихся в этом вопросе? Эти вопросы звучат все чаще и громче.

Даже официальные дилеры, обеспечивающие техобслуживание и ремонт Nissan, нередко сами ищут профильную СТО для ремонта или полной замены изношенной детали. Далее обсудим, во сколько обойдется ремонт вариатора, и от чего зависит стоимость услуг автосервиса.

От чего зависит цена ремонта вариатора?

Как и любая другая система автомобиля, вариатор имеет определенный эксплуатационный ресурс – в среднем, 50-60 тыс. км пробега. После этой цифры, – если не раньше – могут начаться проблемы. Что может случиться с вариатором:

  • поломался селектор переключения передач;
  • выход из строя электрогидравлического модуля;
  • поломка блока управления CVT-вариатора;
  • неисправность электромагнитного клапана давления;
  • не работает вариаторная передача;
  • поломался гидротрансформатор;
  • дефекты разъемов или электропроводки;
  • неисправность муфты переднего хода.

Определить поломку самостоятельно невозможно. Для этого нужна компьютерная диагностика не только вариатора, но и других систем автомобиля. При этом стоит учитывать, что правильно определить неисправность сможет не каждый автомастер. И дело не столько в мастерстве или оборудовании, а в отсутствии опыта в ремонте вариаторной КПП из-за относительной новизны технологии.

Конечно, в крупных городах есть автомастерские, выполняющие ремонт вариатора, но их нужно поискать. Благо, с деталями и комплектующими проблем нет.

Во сколько обойдется ремонт вариатора?

Вопрос важный и актуальный. Представленные ниже расценки актуальны для автомастерских в крупных городах, работающих в правовом поле. «Гаражные» мастерские в расчет не берем, поскольку качество диагностики и ремонта в таких местах крайне низкое, если не сказать больше.

Расценки на ремонт вариатора (усредненные):

  1. Диагностика авто и непосредственно вариаторной КПП обычно проводится бесплатно, если клиент оплачивает весь комплекс ремонтных работ.
  2. Стоимость снятия и установки КПП в профильных мастерских колеблется в районе 1500-2000 грн.
  3. Услуга замены масла обойдется в 100-150 грн.
  4. Ремонт электронного блока управления – от 3000 грн и выше.
  5. Переборка гидравлического блока управления с промывкой (без запчастей) – от 1500 грн.
  6. Ремонт гидротрансформатора – от 1700 грн.
  7. Последний пункт бюджета на ремонт – стоимость комплектующих.

Как видно, ремонт вариатора «Ниссан Жук» может обойтись в кругленькую сумму. Впрочем, как и ремонт стандартной автоматической КПП. Многое зависит от характера поломки и сопутствующих неисправностей других систем автомобиля.

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