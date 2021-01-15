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Компания Geely показала новейший кроссовер на платформе Volvo

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Новая модель китайского производителя получила внешность как у премиальных автомобилей, предположительно она и будет позиционироваться как модель премиум сегмента.
Новый кроссовер от Geely получил название KX11. Его полноценно представят в апреле текущего года.

Сейчас за кроссовер мало что известно, но сообщается, что в основе KX11 лежит тележка разработанная совместно с компанией Volvo.

Компания Geely показала новейший кроссовер на платформе Volvo

После официальных тизерных изображений Geely KX11 в сети появился шпионский снимок салона.

На снимке виден большой экран цифровой панели приборов, дисплей мультимедийной системы, и еще один сенсорный экран перед передним пассажиром.

Компания Geely показала новейший кроссовер на платформе Volvo

Источник сообщает, что под капотом китайского кроссовера будут устанавливать 177-сильный полуторалитровый турбомотор и гибридную силовую установку мощность 190 л.с.

Трансмиссия для KX11 будет предлагаться только роботизированная. Geely KX11 будет являться глобальной моделью, поэтому кроссовер стоит ожидать и на российском рынке.

Компания Geely показала новейший кроссовер на платформе Volvo

geely Geely KX11
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