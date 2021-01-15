Новый Mercedes S-Класс

Немецкие автомобили всегда считались образцом качества, надежности и комфорта. Седаны S-Класса прочно ассоциируются с деловым успехом и финансовым благополучием владельца.

Осенью 2020-го немецкие инженеры представили вниманию поклонников Новый S-Класс по лучшей цене при поистине фантастических возможностях.

Удлиненный и расширенный корпус не делает автомобиль громоздким, традиционный солидный стиль сохранен. Несмотря на увеличенные габариты, за счет новой системы управления колесами машина может развернуться на пятачке буквально в два метра.

Что нового в свежей модели Мерседеса S-Класса

Уровень комфорта в сочетании с возможностями искусственного интеллекта делает седан непревзойденным в своем ранге.

Автопилот позволяет осуществлять парковку без участия водителя.

Новые системы безопасности оснащены видеокамерами, по данным которых бортовой компьютер корректирует движение, помогает водителю в сложных дорожных ситуациях и предотвращает ошибки.

Искусственный интеллект непрерывно анализирует ситуацию на дороге. В случае неизбежности столкновения шасси приподнимается, тем самым под удар попадают наиболее мощные части капота.

Подушки безопасности автоматически перестаиваются так, чтобы в случае столкновения максимально предотвратить травмы как водителя, так и каждого пассажира в индивидуальном порядке.

Хотя машина и оснащена умным автопилотом, это не означает, что водителю дозволено спать за рулем. Кабина оснащена множеством датчиков, контролирующих в том числе и самочувствие, состояние водителя.

Если водитель начнет засыпать во время движения, машина замедляет ход вплоть до полной остановки.

Автопилот контролирует не только находящиеся рядом машины, но и дорожную разметку и знаки, подстраиваясь под требования к движению на данном участке.

Улучшенная аэродинамика и комфорт класса люкс

Более чем наполовину кузов изловлен из алюминиевых сплавов. Специально разработанные обводы позволили довести коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,22. За счет этого расход топлива в самых критических случаях не более 9,5 литров на 100 километров пути.

Салон оснащен многоканальным музыкальным центром. Кресла поддерживают 10 типов массажа. Система голосового управления понимает 30 языков.

Как утверждают специалисты и автолюбители – новый Мерседес S-Класс создан для человека в качестве идеального компаньона. Интеллектуальная система самообучения подстраивает все функции автомобиля под персональные особенности владельца.