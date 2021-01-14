Как правильно взять автомобили ГАЗ в лизинг? Когда бизнес нуждается в какой-либо спецтехнике, и тем более, если параллельно возникают проблемы финансового характера, тут каждый хочет сэкономить и найти наиболее выгодное для себя решение. Многие прибегают к различным займам, кредитам и совсем забывают про такую услугу как лизинг, а ведь как раз именно в таких случаях, ничто иное как лизинг, является наиболее выгодным и оптимальным решением. В свою очередь, лизинговые компании работаю индивидуально с каждым клиентом и подбираю условия, которые будут наиболее выгодные для того или иного клиента, также могут предложить неплохие скидки.

Зайдя на сайт лизингодателя, можно найти онлайн калькулятор, который поможет рассчитать примерную ежемесячную плату, тем самым оценить свою платежеспособность.

Перед тем, как приобрести в лизинг авто ГАЗ нужно ознакомиться с несколькими основными этапами.

Во-первых, это первоначальный взнос, в среднем он составляет пятнадцать-двадцать процентов от стоимости приобретаемой техники. Некоторые лизинговые организации могут предоставить технику без внесения первоначального взноса, но в таком случае нужно хорошо ознакомиться с последующей процентной ставкой при выплате ежемесячных платежей.

Во-вторых, это срок заключения договора, некоторые компании могут предложить от 6 месяцев до трех лет, а кто-то от двенадцати месяцев до пяти лет. Исходя из платежеспособности клиента, наиболее оптимальный срок будет рассчитываться индивидуально. Как правило, для большинства клиентов, более удобный срок считается от двух до трех лет.

В-третьих, это годовое удорожание, в среднем оно составляет пять — семь процентов. Производители автотранспорта зачастую проводят различные акции, поэтому можно рассчитывать на скидку без каких-либо переплат.

В-четвертых, это страхование лизингового имущества. Данный пункт является одним из главных, в случае невыполнения его, лизингодатель вправе оштрафовать заемщика или забрать предоставляемый транспорт.

Зачастую, потенциальные заемщики отказываются от услуг лизинговых компаний, боясь сложной и долгой процедуры, которая может занять много сил и времени. Но на деле все по другому. Последовательность действий давно отлажена и не занимает, как казалось бы, много времени, а даже напротив, напоминает процедуру обыкновенного кредита.