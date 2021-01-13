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Фотошпионы опубликовали фото нового кроссовера Kia Sportage Ace

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Kia готовит новую модель для китайского рынка, и недавно стало известно, как она будет выглядеть и какое получит название.
В Сети появились фото обновленного кроссовера Kia Sportage с приставкой к названию Ace. Модель получит внешность одноименного концепта, за исключением некоторых деталей экстерьера.

В прошлом году корейская компания уже показывала концепт китайской модификации Sportage в спорт-версии GT Line.

Продемонстрированная на снимках версия отличается бампером, радиаторной решеткой и новым логотипом.

Фотошпионы опубликовали фото нового кроссовера Kia Sportage Ace

Известно, что Sportage Ace немного больше обычной версии. Так, в длину он прибавил 70 мм, а в высоту — 5 мм.

Таким образом, длина кроссовера составляет 4530 мм, высота — 1700 мм, ширина — 1850 мм, а вот колесная база кроссовера осталась без изменений – 2640 мм.

Как будет выглядеть салон Kia Sportage Ace пока неизвестно. Ожидается, что кроссовер полностью рассекретят в ближайшем будущем, а продажи модели начнутся в мае.

kia Kia Sportage Ace
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