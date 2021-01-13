Представлен обновленный кроссовер Changan CS35 Plus для России

Changan за полтора года второй раз обновила кроссовер CS35 Plus. В этот раз модель существенно обновилась внешне.

Рестайлинговая версия Changan CS35 Plus уже скоро поступит в дилерские центры на территории Китая, а позже модель появится и на других рынках.

Ожидается, что рестайлинговая версия доберется и до России.

Кроссовер получил полностью новую переднюю часть, где была существенно увеличена радиаторная решетка и полностью переделана оптика.

Теперь кроссовер соответствуют фирменному стилю китайского производителя. Большие изменения произошли и в салоне.



Автопроизводитель полностью изменил руль и блок управления климатом, при этом дисплеи панели приборов и мультимедийной системы по-прежнему разделены, но находятся под единым стеклом.

Технически Changan CS35 Plus остался без изменений. В Китае его предлагают с 1,6-литровым атмосферным мотором мощность 128 л.с. Двигатель работает с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным автоматом.

Российское представительство Changan уже заявило, что рестайлинговый CS35 Plus у нас появится в 2021 году.