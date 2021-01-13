Главная » Новости

Представлен обновленный кроссовер Changan CS35 Plus для России

Опубликовано Обновлено

Changan за полтора года второй раз обновила кроссовер CS35 Plus. В этот раз модель существенно обновилась внешне.

Рестайлинговая версия Changan CS35 Plus уже скоро поступит в дилерские центры на территории Китая, а позже модель появится и на других рынках.

Ожидается, что рестайлинговая версия доберется и до России.
Кроссовер получил полностью новую переднюю часть, где была существенно увеличена радиаторная решетка и полностью переделана оптика.

Теперь кроссовер соответствуют фирменному стилю китайского производителя. Большие изменения произошли и в салоне.

Представлен обновленный кроссовер Changan CS35 Plus для России
Автопроизводитель полностью изменил руль и блок управления климатом, при этом дисплеи панели приборов и мультимедийной системы по-прежнему разделены, но находятся под единым стеклом.

Технически Changan CS35 Plus остался без изменений. В Китае его предлагают с 1,6-литровым атмосферным мотором мощность 128 л.с. Двигатель работает с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным автоматом.

Российское представительство Changan уже заявило, что рестайлинговый CS35 Plus у нас появится в 2021 году.

Changan Changan CS35 Plus
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика