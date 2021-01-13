Рамный внедорожник Toyota Fortuner новой генерации дебютирует в 2022 году

Новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner появится в 2022 году, причем модель сохранит рамную конструкцию, но лишится гидравлического рулевого управления, но вместо этого внедорожник получит электронный усилитель руля.

Как заявил ведущий инженер японской марки Йошики Кониши, главная особенность внедорожника Fortuner будет сохранена, и в этом случе речь идет о рамной конструкции.

Toyota Fortuner помимо рамы получит еще и современную электронику. В новом поколении ее станет больше чем у актуальной версии.

Так, появится улучшенная система стабилизации, которая автоматически будет подстраиваться под тип покрытия.

Помимо этого, в новом поколении Fortuner добавят гибридные силовые установки.

На российском рынке Toyota Fortuner сейчас предлагается со 166-сильным бензиновым мотором и дизельным 200-сильным агрегатом.

Стоимость рамного внедорожника начинается от 2 584 000 рублей.