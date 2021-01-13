Опубликованы первые тизеры нового электрокроссовера Hyundai Ioniq 5

Вам также может понравиться

Представлен обновленный кроссовер Changan CS35 Plus для России Changan за полтора года второй раз обновила кроссовер CS35 Plus. В этот раз модель существенно обновилась внешне.

АвтоВАЗ представит обновленную Lada Granta после 2022 года LADA Granta на российском рынке является самым продаваемым автомобилем. По слухам, автопроизводитель свой бестселлер существенно обновит только в 2023 году.

Фотошпионы опубликовали фото нового кроссовера Kia Sportage Ace Kia готовит новую модель для китайского рынка, и недавно стало известно, как она будет выглядеть и какое получит название.

Рамный внедорожник Toyota Fortuner новой генерации дебютирует в 2022 году Новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner появится в 2022 году, причем модель сохранит рамную конструкцию, но лишится гидравлического рулевого управления, но вместо этого внедорожник получит

Водителям в России озвучены способы избавиться от шума шипованных шин Шипованные шины на автомобилях имеют огромный недостаток в виде шума при езде, хотя преимуществ в них гораздо больше.

Новый компактный кроссовер Lexus NX впервые замечен во время тестов Новое поколение кроссовера должны представить в этом году и уже известно, что в его основе расположится платформа от нового Toyota RAV4.

Lexus может выпустить новый рамный внедорожник дороже LX В модельном ряду премиального бренда Lexus в ближайшем будущем может появиться новый рамный внедорожник, который окажется на ступень выше модели LX.