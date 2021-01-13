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Опубликованы первые тизеры нового электрокроссовера Hyundai Ioniq 5

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Первое изображение электрического кроссовера Ioniq 5 было опубликовано суббрендом Hyundai.
Корейская компания свой новый кроссовер показала на тизерном изображении, где можно увидеть  главные внешние особенности элеткрокара.

Презентация электрокроссовера состоится в следующем месяце, причем показ Ioniq 5 будет проведен в онлайн формате.

Опубликованы первые тизеры нового электрокроссовера Hyundai Ioniq 5

В основе Ioniq 5 ляжет платформа Hyundai Motor Group (E-GMP), которую разработали специально для электрокаров.

Известно, что кроссовер от Ioniq получит очень быструю зарядку, которая позволит за 5 минут получить запас хода более 100 км.Опубликованы первые тизеры нового электрокроссовера Hyundai Ioniq 5
Hyundai планирует привезти свой среднеразмерный электрический кроссовер и на российский рынок. По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, поклонникам компании Ioniq 5 стоит ожидать в конце текущего или начале следующего года.

Ioniq 5
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