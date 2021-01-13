Водителям в России озвучены способы избавиться от шума шипованных шин

Шипованные шины на автомобилях имеют огромный недостаток в виде шума при езде, хотя преимуществ в них гораздо больше.

Тем не менее существуют способы, которые позволяют снизить шум шипованных шин. О каких конкретно способах идет речь, рассказали эксперты «Российской газеты».

Так, автоэксперты рекомендует в первую очередь обкатать шины, для чего потребуется проехать около 500 метров на скорости более 70 км/ч, но при этом не стоит резко стартовать или тормозить, что обеспечит равномерный износ резины.

Также обкатка позволяет уменьшать сопротивление качению и вибрации. Снизить шум шипованых шин еще можно за счет правильного давления и умеренного скоростного режима (90-100 км/ч).

Немаловажно правильно выбрать шипованные шины, так как в зависимости от производителя они могут существенно отличаться.

Перед выбором шин эксперты советуют обратиться к форумам и узнать реальные отзывы автомобилистов.

Не рекомендуют специалисты делать повторную шиповку, так как в конечном итоге от восстановленных шин шума будет еще больше. Ну и еще снизить шум позволит балансировка и шумоизоляция колесных арок.

Источник: Российская газета.