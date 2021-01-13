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АВТОВАЗ сообщил о самых продаваемых автомобилях Lada за 2020 год

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В компании сообщили о результатах продаж своих автомобилей за прошлый год и рассказали о бестселлерах на российском рынке.
АвтоВАЗ назвал самые продаваемые автомобили Lada в 2020 году, отметив, что общие продажи компании в указанный период сократили на 5% до 343 112 реализованных Лад.

Самой продаваемой моделью российского бренда остается Гранта, которая за 2020 год разошлась тиражом в количестве 126 112 ед., что на 7,2% меньше.

Этот автомобиль сохраняет звание самого продаваемого уже три года подряд. Второй самой востребованной моделью является Веста.

Ее объёмы продаж составили 107 281 ед., что на 3,7% меньше. Из общего объёма продаж автомобиля половина пришлась на версии в кузове универсал – 53 252 ед.

LADA Largus является третьим самым продаваемым авто марки с результатом 48 906 шт., а это на 6,7% хуже. Между тем недавно «АвтоВАЗ» анонсировал новинки, которые выйдут в этом году.

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