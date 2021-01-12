Перечислили 7 нововведений для российских водителей в 2021 году

В 2021 году автовладельцев ждет большое количество изменений, и одно из них начало действовать с 1 января.

С первого дня 2021 года вступило в силу постановление Минздрава об изменениях содержимого автомобильных аптечек.

Из них исключили лейкопластыри, бинты и перевязочные пакеты. Вместо них добавили маску для искусственного дыхания, жгут, маски и перчатки.

Старыми аптечками автовладельцам разрешат пользоваться до окончания срока, но не позднее 31 января 2024 года.

С 10 января начали штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге. Штраф за это нарушение составляет от 1500 до 5000 рублей в зависимости от транспортного средства.

С марта в силу вступит новый дорожный знак – 6.22, он обозначает камеры. По правилам, на трассах его можно будет ставить за 150-300 метров до камеры, а в населённых пунктах на въезде в зону контроля камеры.

Помимо нового знака с 1 марта начнут проводить реформу по техосмотру. Так, будут отменены обычные диагностические карты, которые станут цифровыми, а сам техосмотр будут фиксировать на фотоаппарат с отметкой координат местоположения проведения техосмотра.

Будут изменены и сроки прохождения техосмотра. Новые машины его вовсе проходить не будут.

Транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет будут проходить ТО раз в два года, а автовладельцев машин старше 10 лет обяжут это делать каждый год.

С 1 апреля экзамен по вождению будет проводиться в городских условиях, исключением станут только мотоциклы, для которых практический экзамен оставили на специализированной площадке.

С 1 мая вступит в силу постановление о заключение договоров купли-продажи, их придется регистрировать в электронном виде, а именно в личном кабинете портала госуслуг.

С 1 июля транспортным средствам, которым не присвоен экологический класс запрещено будет проезжать под знак 5.35. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.