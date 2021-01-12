Объёмы продаж автомобилей «АвтоВАЗа» в 2020 году снизились на 5%

В прошлом году российский автогигант продал 393 806 машин, и это включая легкий коммерческий транспорт и внедорожники, выпускаемые под брендом Niva.

Несмотря на это у «АВТОВАЗа» отмечается на 5% падение продаж в сравнении с 2019 годом.

В тот период компания на внутреннем и внешнем рынках через официальные дилерские центры продала 414 324 автомобилей.

По итогам прошлого года «АВТОВАЗ» на российском рынке занял долю 21,5%.

Самыми продаваемыми моделями компании в 2020 году по-прежнему остаются LADA Granta и LADA Vesta.