Haval снизила цены на дизельный внедорожник H9 в России

Стоимость бензиновых внедорожников выросла, а вот минимальная стоимость дизельных версий наоборот стала дешевле за счет появления новой комплектации.

На изменение цен внедорожника обратили внимание журналисты портала «Китайские автомобили».

Они выяснили, что в январе Haval H9 в версиях с бензиновыми установками стал дороже на 50-59 тыс. рублей.

При этом за счет появления комплектации Comfort минимальная цена автомобиля с дизельной установкой теперь составляет 2 690 000 рублей, тогда как ранее самая доступная комплектация предлагалась за 2 795 000 рублей.

Стоит отметить, что базовой версии Comfort ранее был доступен только бензиновый двигатель, а теперь в ней предлагается и дизель мощностью 190 л.с.

Среди трансмиссий для него доступен только 8-скоростной автомат. Напомним, что внедорожник собирают на российском предприятии бренда в Тульской области, где также осуществляется сборка F7 и F7x, а также Haval H5.