Главная » Новости

Haval снизила цены на дизельный внедорожник H9 в России

Опубликовано Обновлено

Стоимость бензиновых внедорожников выросла, а вот минимальная стоимость дизельных версий наоборот стала дешевле за счет появления новой комплектации.
На изменение цен внедорожника обратили внимание журналисты портала «Китайские автомобили».

Они выяснили, что в январе Haval H9 в версиях с бензиновыми установками стал дороже на 50-59 тыс. рублей.

При этом за счет появления комплектации Comfort минимальная цена автомобиля с дизельной установкой теперь составляет 2 690 000 рублей, тогда как ранее самая доступная комплектация предлагалась за 2 795 000 рублей.

Стоит отметить, что базовой версии Comfort ранее был доступен только бензиновый двигатель, а теперь в ней предлагается и дизель мощностью 190 л.с.

Среди трансмиссий для него доступен только 8-скоростной автомат. Напомним, что внедорожник собирают на российском предприятии бренда в Тульской области, где также осуществляется сборка F7 и F7x, а также Haval H5.

haval Haval H9
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика