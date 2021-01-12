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Минздрав снова отложил «тесты на алкоголь» для получения медсправки водителей

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В России снова переносят введение процедуры водительских медосмотров для получения справки водителей.
Минздрав снова отложил «тесты на алкоголь» для получения медсправки водителей и новыми сроками введения этой процедуры для получения прав называют январь 2022 года.

О том, что тесты отложили еще на год, стало известно журналистам «Российской газеты», которые отмечают, что приказ о переносе сроков вступил в силу 31 декабря ушедшего года.

Напомним, что тесты на алкоголь включают в себя забор крови и мочи у человека, который проходит медосмотр.

Целью этого теста выявить белок, наличие которого укажет на количество алкоголя, выпитого им за неделю.

Эту процедуру для получения медсправки водителей хотели ввести еще в ноябре 2019 года, но сроки переносят уже не в первый раз.

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