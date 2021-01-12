Главная » Новости

Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner представят в 2022 году

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

В следующем году автомобиль Toyota Fortuner переживет смену поколений, о чем стало известно журналистам Autocar India, которые ссылаются на представителей японской компании.
Как стало известно, внедорожник будет иметь в основе электрическую архитектуру (ENE).

Одним из изменений станет появление электроусилителя руля, а еще в автомобиле появится технология Vehicle Stability Control с электронным управлением (система курсовой устойчивости) и функции интеллектуальной системы ADAS.

В Toyota Fortuner нового поколения сохранят фирменную раму лестничного типа, а вот в моторной гамме больше не будут предлагать только дизельные двигатели.

Вместо них компания намерена предложить версии с гибридными установками на базе дизельных ДВС. Напомним, что актуальная версия Fortuner представлена на российском рынке по цене от 2 544 000 рублей.

toyota Toyota Fortuner
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика