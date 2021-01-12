Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner представят в 2022 году

В следующем году автомобиль Toyota Fortuner переживет смену поколений, о чем стало известно журналистам Autocar India, которые ссылаются на представителей японской компании.

Как стало известно, внедорожник будет иметь в основе электрическую архитектуру (ENE).

Одним из изменений станет появление электроусилителя руля, а еще в автомобиле появится технология Vehicle Stability Control с электронным управлением (система курсовой устойчивости) и функции интеллектуальной системы ADAS.

В Toyota Fortuner нового поколения сохранят фирменную раму лестничного типа, а вот в моторной гамме больше не будут предлагать только дизельные двигатели.

Вместо них компания намерена предложить версии с гибридными установками на базе дизельных ДВС. Напомним, что актуальная версия Fortuner представлена на российском рынке по цене от 2 544 000 рублей.