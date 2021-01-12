Модельный ряд компании Renault будет пополняться новыми электромобилями, и как выяснилось, автопроизводитель для них намерен использовать названия, которые использовались ранее.

В частности, Renault для электрокаров начнет использовать имена классических моделей середины прошлого века.

Официально об этом компания намерена объявить на этой неделе, когда будет представлена обновленная стратегия развития Renault.

Одним из названий, которое планируется возродить является 4L. Ранее модель с таким названием была выпущена в количестве порядка 8 млн штук и стала самой массовой за всю историю бренда.

Новые электрокары еще могут получить название R5 или «Super Cinq». Стоит отметить, что Renault намерена выпускать автомобили электрической установкой едва ли не во всех сегментах.

Ближайшей новинкой станет компактный кроссовер Dacia Spring Electric, который может получить звание самого доступного электрокара в Европе.