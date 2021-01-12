В Новосибирске стоимость отогрева авто в мороз составила от 1 тыс. рублей

И это минимальная стоимость услуги, которую предоставляют частники, не несущие ответственность за возможные проблемы.

В Новосибирске, как и в других городах северных регионов России установилась морозная погода, в связи с чем вырос спрос на услуги отогрева автомобилей.

Как сообщают журналисты Ngs.ru, в Новосибирске стоимость отогрева авто в мороз составила от 1 тысячи рублей.

За эти деньги услугу представляют «частники», которые выезжают с тепловыми пушками и отогревают подкапотное пространство, заводят машины и «прикуривают» аккумулятор. Если пользоваться услугами компаний, то это обойдется дороже.

Так, только «прикуривание» стоит 700 рублей, а отогрев обойдется в 1,5 тыс. рублей.

В последнем случае за такую сумму установят пушку и брезентовую защиту, прогревают выхлопную систему, подзарядят аккумулятор, а также произведут прокаливание свечей зажигания.

Стоит отметить, что это указаны минимальные цены, которые зависят еще и от марки и модели автомобиля. Между тем в Красноярске цены на такие услуги варьируется от 2 500 до 5 000 рублей.