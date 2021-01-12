Главная » Новости

В Новосибирске стоимость отогрева авто в мороз составила от 1 тыс. рублей

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

И это минимальная стоимость услуги, которую предоставляют частники, не несущие ответственность за возможные проблемы.
В Новосибирске, как и в других городах северных регионов России установилась морозная погода, в связи с чем вырос спрос на услуги отогрева автомобилей.

Как сообщают журналисты Ngs.ru, в Новосибирске стоимость отогрева авто в мороз составила от 1 тысячи рублей.

За эти деньги услугу представляют «частники», которые выезжают с тепловыми пушками и отогревают подкапотное пространство, заводят машины и «прикуривают» аккумулятор. Если пользоваться услугами компаний, то это обойдется дороже.

Так, только «прикуривание» стоит 700 рублей, а отогрев обойдется в 1,5 тыс. рублей.

В последнем случае за такую сумму установят пушку и брезентовую защиту, прогревают выхлопную систему, подзарядят аккумулятор, а также произведут прокаливание свечей зажигания.

Стоит отметить, что это указаны минимальные цены, которые зависят еще и от марки и модели автомобиля. Между тем в Красноярске цены на такие услуги варьируется от 2 500 до 5 000 рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика