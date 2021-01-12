Главная » Новости

Toyota, Nissan и Ford уменьшили производство своих авто из-за дефицита микросхем

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Три крупные автомобильные компании столкнулись с проблемой, которая вынуждает их сокращать объемы производства своих авто.
Дело в том, что в период пандемии, в мире наблюдается резкий рост спроса на бытовую электронику.

В связи с этим начал наблюдаться дефицит микросхем, который отразился и на автомобильной промышленности.

Более того, эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ситуация может только усугубиться. Toyota, Nissan и Ford уже уменьшили производство своих авто из-за дефицита микросхем.

Компании Honda и General Motors Co также столкнулись с проблемой и тоже планируют уменьшать число выпускаемых авто.

В свою очередь производители чипов хоть и наращивают объемы производства, но отдают предпочтение производителям бытовой электроники, так как их заказы существенно больше, чем у автомобильных компаний.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика