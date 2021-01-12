Toyota, Nissan и Ford уменьшили производство своих авто из-за дефицита микросхем

Три крупные автомобильные компании столкнулись с проблемой, которая вынуждает их сокращать объемы производства своих авто.

Дело в том, что в период пандемии, в мире наблюдается резкий рост спроса на бытовую электронику.

В связи с этим начал наблюдаться дефицит микросхем, который отразился и на автомобильной промышленности.

Более того, эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ситуация может только усугубиться. Toyota, Nissan и Ford уже уменьшили производство своих авто из-за дефицита микросхем.

Компании Honda и General Motors Co также столкнулись с проблемой и тоже планируют уменьшать число выпускаемых авто.

В свою очередь производители чипов хоть и наращивают объемы производства, но отдают предпочтение производителям бытовой электроники, так как их заказы существенно больше, чем у автомобильных компаний.