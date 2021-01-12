Упрдор «Тамань» опубликовал сообщение, в котором говорится об автомобильном трафике по Крымскому мосту за период новогодних праздников.

Согласно официальным данным, в праздники по Крымскому мосту проехало более 103 тысяч автомашин, а это на 12% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в период с 31 декабря по 10 января по Крымскому мосту проехало около 91 тыс. автомобилей.

Среднесуточная интенсивность в этом году составила более 9 тыс. авто, а самый максимальный трафик был зафиксирован 3 января – 12 тыс. машин. Минимум автомобилей проехало 1 января – 4 тыс.