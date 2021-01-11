Компания Ford запустила производство пикапа Maverick 2022 года

Фото нового пикапа было сделано на мексиканском заводе компании Ford. Уже известно, что пикап с метровым кузовом получит названием Maverick.

Ford Maverick создан на платформе текущего поколения Focus. Небольшой грузовик будет стоить не более 20 тыс. долларов.

Будущую новинку представят в 2021 году, а в продажу она поступит до конца текущего года. В модельном ряду компании пикап Maverick будет самым дешевым.



Самый маленький и доступный пикап по внешности будет похож на старшие модели, при этом рамные грузовички Ranger и F-Series от Ford на самом деле выглядят более строго и богаче, чем Maverick.

Пикап будет переднеприводным, а в качестве опции предложат полноприводную версию.

Грузоподъёмность модели составит не более 1000 кг. Какие силовые агрегаты получит Maverick неизвестно, но ожидается, что под капотом установят турбированные 1,5 и 2,0-литровые силовые агрегаты.