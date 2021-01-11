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Volkswagen анонсировал премьеру своего конкурента Hyundai Creta

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Главный офис индийского подразделения Volkswagen в сети опубликовал тизер нового кроссовера, который на индийском рынке будет конкурировать с Hyundai Creta.
Компактный «паркетник» будет представлен очень скоро, а его продажи в Индии начнутся до конца 2021 года.

Новая модель получит внешность концепта Volkswagen Taigun, который был представлен в феврале 2020 года в Дейли.

Серийная версия кроссовера будет называться, как и концепт. Ее разработали на базе платформы MQB-A0-IN, которая является модернизированной тележкой платформы MQB-A0. Последняя была создана специально для компактных моделей автомобилей концерна Volkswagen.

Известно, что серийный Volkswagen Taigun будет длиной 4,2 метра, а размер колесной базы составит 2,65 метра.

Автомобиль будет полностью модернизирован для индийского рынка.

Volkswagen Taigun получит силовые агрегаты соответствующие стандартам Индии.

В частности под капотом будет устанавливать литровый 115-сильный ДВС и 150-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор. Трансмиссия у Taigun будет автоматическая и механическая.

Также будет предлагаться роботизированная коробка передач. Предположительно, стоимость Volkswagen Taigun будет начинаться от 1 млн рупий, что в пересчете составляет 1,1 млн рублей.

volkswagen Volkswagen Taigun
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