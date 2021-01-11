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Китайский конкурент Aurus выпустит новый электрический седан

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Китайский производитель автомобилей для первых лиц китайского правительства намерен выпустить свой первый электрокар.
Компания Hongqi сейчас готовит электрокар под кодовым названием E111/ Изображения будущего электрокара оказались в распоряжении издания Carscoops, и как пишет зарубежное профилирующие издание, электрокар разрабатывается для местного рынка. Не исключено, что E111 в дальнейшем будет предлагаться и на других рынках.

Hongqi E111 это седан с очень необычной светодиодной оптикой и радиаторной решеткой с крупными вертикальными планками.

Подробностей про будущий электрокар пока нет, но ранее китайские СМИ писали, что первый электрокар от Hongqi получит запас хода 450 км и силовой агрегат суммарной мощностью 190 л.с.

Напомним, Hongqi входит в состав концерна FAW. Ранее Hongqi занималась только производством машин для высшего руководства Китая, но с недавних пор автопроизводитель выпускает гражданские автомобили.

Также в планах компании выйти на глобальный рынок и существенно расширить модельный ряд.

Hongqi Hongqi E111
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