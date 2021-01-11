Обновленный кроссовер Volkswagen Tayron раскрыли до премьеры

Презентация обновленного варианта кроссовера Volkswagen Tayron состоится этой весной, но уже известно, какие изменения он получит.

В распоряжении китайского издания Autohome оказались шпионские снимки модели без камуфляжа. Они показали, что у кроссовера после обновления будут изменения во внешности, тогда как в техническом плане изменений не ожидается.

Так, в модели появится слегка измененная решетка радиатора, обновленные задние фонари, а также новый передний и задний бамперы.

Также среди изменений можно отметить табличку с номерным знаком, которая была перенесена.

Есть также информация, что Volkswagen Tayron 2021 модельного года получит новую виртуальную панель приборов на 10,3 дюйма, систему предотвращения фронтальных и боковых столкновений, а также интеллектуальный круиз-контроль.

Напомним, что модель имеет следующие габариты: 4 590/1 860/1 660 мм, колесная база — 2 731. В линейке двигателей автомобиля доступен только один двигатель, который имеет рабочий объём цилиндров два литра и турбину.

Мощность мотора составляет 186 или 220 л.с., а в качестве трансмиссии использоваться семискоростной робот DSG7. Система привода может быть на переднюю или обе оси.