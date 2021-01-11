С января 2021 года автомобили на авторынке РФ подорожали на 2-5%

Еще в прошлом году многие эксперты и дилеры прогнозировали увеличение цен на новые автомобили с начала 2021 года.

Как и ожидалось, автомобили на российском рынке стали дороже, и как показал опрос дилеров, с января 2021 года автомобили на авторынке РФ уже подорожали на 2-5%.

Более того, прогнозируется, что это только начало и машины еще будут дорожать.

Как сообщает «Коммерсантъ», многие автомобильные компании до сих пор продают авто себе в убыток, и постоянно стараются адаптировать цены к упавшему рублю.

В связи с этим скидки предоставляются только по кредиту или программам трейд-ин, но даже несмотря на это наблюдается высокий спрос на машины со старыми ценами.

Если говорить об удорожании, то в этом году цены на свои авто уже переписали компании Volkswagen, Hyundai, Audi, BMW, Mercedes-Benz и Volvo.

Ожидается, что в ближайшее время снова прибавят в цене и автомобили российского бренда Лада.