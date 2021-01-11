Компании Apple и Hyundai договорились о продаже электромобилей

Пока обнародованная в сети информация носит неофициальный характер и был распространена агентством Reuters, которое ссылается на Korea IT News.

Ранее была информация, что Hyundai Motor и Apple займутся совместной разработкой электромобиля. Первая даже подтвердила данные о том, что она ведет переговоры.

Только благодаря этому сообщению, акции автомобильной компании выросли на 20%.

Сообщается, что Hyundai Motor и Apple подпишут партнерское соглашение уже весной, а производство беспилотных электрокаров планируется запустить в 2024 году. Эту информацию ни одна из компаний комментировать не стала.

Еще сообщается, что компании могут организовать выпуск электрокаров на дочернем предприятии Hyundai Motor в Джорджии, а еще одним вариантом станет строительство нового завода в Америке.