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Новый кроссовер Nissan Magnite за 555 тыс. рублей поставил рекорд продаж в Индии

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Nissan в Индии на кроссовер Magnite получила огромное количество заказов. Сообщается, что срок ожидания на автомобиль уже составляет 8 месяцев.
Стоит отметить, что в 2019 году у автопроизводителя в Индии дела были очень плохими. Автомобили Nissan пользовались низким спросом и некоторые эксперты полагали, что компания сократит свое присутствие в регионе.

По данным индийских СМИ, дилерские центры уже приняли свыше 30 тыс. заказов на Nissan Magnite, причем количество заказов постоянно растёт и сейчас в зависимости от комплектации срок ожидания кроссовера составляет от 16 до 28 недель, пишет портал «Автовести».

Напомним, Nissan Magnite является одним из самых дешевых кроссоверов в Индии, его цена составляет от 550 тыс. рупий или около 555 тыс. рублей.

Nissan Magnite
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