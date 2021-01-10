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Haval и Geely повысили стоимость своих автомобилей в России

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Китайские автопроизводители с нового года пересмотрели цены на свои автомобили.
Прайс-лист пересмотрели Haval и Geely, причем первый поднял цены на весь модельный ряд, а Geely оставила цены без изменений только на кроссовер Tugella и хэтчбек GS.

С нового года подорожали внедорожники H9 и H5. Первый прибавил в цене от 50 до 95 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а вот цена H5 выросла сразу на 100 тыс. рублей.

Кроссоверы Haval F7 и F7x в дилерских центрах стали дороже на 30 тыс. рублей.

Geely стоимость своих моделей подняла незначительно. Так, Atlas и Coolray стали дороже в среднем на 20 тыс. рублей. На такую же сумму подорожал и Emgrand X7

geely haval
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