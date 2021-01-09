65% автомобилей Hyundai были проданы в кредит в 2020 году

Автомобили марки Hyundai являются одними из самых востребованных на российском рынке.

Как и другие машины автопроизводителей они также предлагаются в кредит, и как оказалось, в прошлом году доля кредитных машин в общих продажах марки составила 65%.

Как сообщили в пресс-службе компании, среди машин, оформленных в кредит, более 80% были приобретены с использованием программ Hyundai Finance.

Самой востребованной программой является «Старт», в которой предлагают вдвое снизить ежемесячный платеж, да еще и получить дополнительную выгоду.

По этой программе в кредит было оформлено 23 тыс. автомобилей. Также в прошлом году клиенты могли воспользоваться программой лизинга и рассрочки на 12 месяцев без переплаты.

В 2020 году на таких условиях было реализовано более 1,9 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года компания реализовала в России порядка 163 тыс. своих автомобилей, что оказалось на 9% хуже, чем годом ранее.