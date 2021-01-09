В конце прошлого года организаторы конкурса объявили о 29 претендентах на звание Car of the Year, или «Европейский автомобиль года».

Теперь список сократился до 9 моделей, которые стали финалистами, а вот победителей в главной и дополнительных номинациях обещают объявить уже 1 марта.

Так, недавно были объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе 2021», и в списке оказались следующие автомобили: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3.

Напомним, что в прошлом году звание лучшего получил Peugeot 208, которому удалось обойти такие модели как Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

Годом ранее автомобилем года был признан кроссовер Jaguar I-Pace.