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Рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 замечен на тестах

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Обновленная версия чешского кроссовера тестируется с хорошей маскировкой.

Фото тестового прототипа распространил портал Motor1. В автомобиле имеются наклейки, которые скрывают реальные изменения фар и задних фонарей.

Уже известно, что в кроссовере после обновления появится двухярусная матричная оптика нового дизайна, а также обновится передний и задний бамперы и появятся новые колесные диски.

В салоне кроссовера Skoda Kodiaq 2021 модельного года ожидается появление новой цифровой панели в стиле Octavia, а также обновленной мультимедийной системы.

Рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 замечен на тестах

Моторная гамма останется прежней, но расширится за счет гибридной установки, которую можно заряжать от обычной розетки.

Напомним, что актуальная версия кроссовера представлена в России, причем для нашего рынка его собирают на заводе в Нижнем Новгороде. Автомобиль продается по цене от 1,64 млн рублей.

Рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 замечен на тестах

skoda Skoda Kodiaq
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