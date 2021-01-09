Рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 замечен на тестах

Обновленная версия чешского кроссовера тестируется с хорошей маскировкой.

Фото тестового прототипа распространил портал Motor1. В автомобиле имеются наклейки, которые скрывают реальные изменения фар и задних фонарей.

Уже известно, что в кроссовере после обновления появится двухярусная матричная оптика нового дизайна, а также обновится передний и задний бамперы и появятся новые колесные диски.

В салоне кроссовера Skoda Kodiaq 2021 модельного года ожидается появление новой цифровой панели в стиле Octavia, а также обновленной мультимедийной системы.

Моторная гамма останется прежней, но расширится за счет гибридной установки, которую можно заряжать от обычной розетки.

Напомним, что актуальная версия кроссовера представлена в России, причем для нашего рынка его собирают на заводе в Нижнем Новгороде. Автомобиль продается по цене от 1,64 млн рублей.