General Motors кардинально изменил логотип впервые с 1964 года

Американский концерн разработал новую стратегию развития, в рамках которой предусмотрена не только электрификация, но и смена логотипа.

Концерн General Motors представил новый логотип, который сменили впервые с 1964 года. Впрочем, изменения в логотипе с того времени происходили, но они были незначительными и почти незаметными.

Но теперь логотип поменялся кардинально, так как в нем решили использовать прописные буквы вместо строчных. Кроме этого, в целом логотип стал более закруглённым.

Кроме этого, как отметил автопроизводитель, в нем оставили нижнее подчеркивание под буквой m, которую выделили для визуального представления технологии батарей Ultium.

Пустое пространство между m и подчеркиванием указывает на электрическую вилку.

Transforming the world begins with transforming ourselves. pic.twitter.com/7kCGzWu0Qj

— General Motors (@GM) January 8, 2021