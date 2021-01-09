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General Motors кардинально изменил логотип впервые с 1964 года

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Американский концерн разработал новую стратегию развития, в рамках которой предусмотрена не только электрификация, но и смена логотипа.
Концерн General Motors представил новый логотип, который сменили впервые с 1964 года. Впрочем, изменения в логотипе с того времени происходили, но они были незначительными и почти незаметными.

Но теперь логотип поменялся кардинально, так как в нем решили использовать прописные буквы вместо строчных. Кроме этого, в целом логотип стал более закруглённым.

Кроме этого, как отметил автопроизводитель, в нем оставили нижнее подчеркивание под буквой m, которую выделили для визуального представления технологии батарей Ultium.

Пустое пространство между m и подчеркиванием указывает на электрическую вилку.

General Motors
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