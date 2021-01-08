На что надо обращать внимание при покупке автомобиля из Казахстана?

Приобретение автомобиля в Казахстане имеет как положительные, так и негативные стороны. Привлекательным моментом является относительно невысокая стоимость машин. Обратной стороной становится наличие множества рисков и подводных камней.

Когда сделка рассматривается, обговаривается и проводится в удаленном формате, настоятельно рекомендуется пользоваться поддержкой доверенных менеджеров по продажам на стороне продавца. На сайта mycar.kz можно выбрать из большого количества автомобилей. Заручившись надежной поддержкой, можно не беспокоиться о вероятности мошенничества и подлога.

Особенности приобретения машин в Казахстане

Из-за относительно невысокой стоимости автотранспорта, вывозимого из Казахстана, часто машины приобретаются на разбор ради запчастей. В то же время достаточно высокий процент предлагаемых транспортных средств имеет дублированные номера либо иные проблемные моменты.

Для обеспечения чистоты и безопасности сделки следует соблюдать ряд обязательных рекомендаций.

Проверять предлагаемую к покупке машину в ГИБДД на предмет угона, розыска.

Проводить сделки только в сопровождении доверенного посредника-менеджера.

Оформлять сделку через надежный автосалон.

При таком подходе практически все риски и подводные камни можно обойти и купить действительно «чистый» автомобиль по недорогой цене.

Проверка сделок с машинами из Казахстана

Еще одним общеизвестным «подводным камнем» считается то, что из транспорт из Казахстана продается зачастую в «убитом» состоянии.

Неопытные покупатели, соблазнившиеся значительными скидками, часто жалуются на форумах автолюбителей, что через короткое время после покупки машина ломается. В процессе диагностики на СТО выясняются многочисленные и весьма тяжелые «болезни» двигателя и всего остального.

В этой связи основным условием безопасной и выгодной покупки транспорта из Казахстана становится проверка соответствия товарного описания машин и реального технического состояния.

Но как решить такой непростой вопрос в удаленном формате? Следует воспользоваться помощью надежного интернет-автосалона, сотрудники которого помогут с проверкой технического состояния приглянувшейся машины и гарантируют соответствие запрашиваемой стоимости.

Стоит ли задумываться о покупке машины из Казахстана? При соблюдении предосторожностей, если приобретать автомобиль при посредничестве и поддержке надежного автосалона, на такой сделке действительно можно существенно сэкономить и получить отличную машину дешевле.