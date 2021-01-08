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Самыми популярными автомобилями на авторынке США остаются пикапы

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На американском рынке большие автомобили всегда пользовались большим спросом, а за последние несколько лет в стране лидерами являются большие и мощные внедорожники и пикапы.
В 2020 году в США лидерами по продажам стали пикапы. Самой популярной моделью среди них стал F-150, и стоит отметить, что в отчете учитываются все его модификации.

По заявлению автопроизводителя, в 2020 году в США было продано свыше миллиона автомобилей.

На втором месте оказался Chevrolet Silverado. Этот грузовик за 12 месяце разошелся тиражом в количестве 594 094 ед. На третьем месте RAM 1500 — 562 676 ед. Также высокие продажи у GMC Sierra — 253 016 ед.

Хуже всего в США продаются японские полноразмерные пикапы, а именно Toyota Tundra и Nissan Titan.

Свой выбор на них остановили соответственно 109 203 и 26 439 американцев. Аналитики отметили, что несмотря на высокие продажи только пикапы от GM показали рост продаж в сравнении с 2019 годом, тогда как у других зафиксировано падение.

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