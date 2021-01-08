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Компания Mahindra сосредоточится на разработке внедорожников и электромобилей

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Mahindra и Ford прекратили переговоры по созданию совместного предприятия в Индии.
Компании отказались от совместного сотрудничества в связи с ухудшением экономического положения и пандемии.

После того как были завершены переговоры, руководство индийской компании заявило, что Mahindra сосредоточится на развитии модельного ряда кроссоверов и электрокаров.

В краткосрочной перспективе компания расширит модельный ряд кроссоверов и внедорожников предназначенных для внутреннего рынка, а в среднесрочной перспективе Mahindra расширит модельный ряд электрокаров.

При этом Mahindra и Ford в Индии продолжат независимое сотрудничество.

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