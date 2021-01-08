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АвтоВАЗ в 2021 году снимает с производства 5-дверную версию классической Нивы

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На конвейерной линии останется только «классическая» версия, тогда как удлиненый вариант в 2021 году снимут с производства.
Об этом пишет сообщество «Русский автомобиль». Портал сообщил, что в текущем году российский автогигант снимет с производства полноприводный внедорожник Lada 4х4.

Эта модель выпускается с 1995 года, причем ее долгое время собирали на Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа.

В 2015 году «пятидверку» начали выпускать на главном конвейере автопроизводителя. Сообщается, что пятидверная Lada 4х4 будет выпускаться до декабря 2021 года.

Сейчас Lada 4х4 с индексом ВАЗ-2131 в дилерских центрах предлагают от 630 900 рублей, а это на 43 тыс. рублей дороже, чем классическая версия Lada 4х4.

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