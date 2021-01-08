Электрические кроссоверы от Honda будет производить концерн General Motors

Для американского рынка электрокары с шильдиком Honda будет производить концерн General Motors.

Американский концерн и японский автопроизводитель подписали соглашение о тесном сотрудничестве, в рамках которого компании будут вести разработку электрических моделей, причем силовые установки и аккумуляторы в авто Honda будут устанавливаться от GM.



Как пишут «Автовести» со ссылкой на Automotive News, концерн General Motors для Honda начнет производить два электрических кроссовера.

Первый будет выпускаться под брендом Honda, а второй кроссовер будет выпускаться под брендом Acura.

Предположительно, Acura будет создана на той же платформе, что и Cadillac Lyriq EV. У этих электрокаров будут схожие габариты и одинаковые силовые установки с минимальным запасом хода 600 км.