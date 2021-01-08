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Электрические кроссоверы от Honda будет производить концерн General Motors

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Для американского рынка электрокары с шильдиком Honda будет производить концерн General Motors.
Американский концерн и японский автопроизводитель подписали соглашение о тесном сотрудничестве, в рамках которого компании будут вести разработку электрических моделей, причем силовые установки и аккумуляторы в авто Honda будут устанавливаться от GM.

Электрические кроссоверы от Honda будет производить концерн General Motors
Как пишут «Автовести» со ссылкой на Automotive News, концерн General Motors для Honda начнет производить два электрических кроссовера.

Первый будет выпускаться под брендом Honda, а второй кроссовер будет выпускаться под брендом Acura.

Предположительно, Acura будет создана на той же платформе, что и Cadillac Lyriq EV. У этих электрокаров будут схожие габариты и одинаковые силовые установки с минимальным запасом хода 600 км.

Электрические кроссоверы от Honda будет производить концерн General Motors

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