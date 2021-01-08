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Mercedes-Benz показал новый 56-дюймовый «гиперэкран» для электромобилей

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Новая медиасистема с уникальным для автомобилей экраном будет устанавливаться в качестве опции на флагманский электрокар Mercedes-Benz EQS.
Презентация Mercedes-Benz EQS состоится в первой половине 2021 года, но уже известно, какая в нем будет продвинутая медиасистема MBUX.

Сегодня немецкий автопроизводитель продемонстрировал MBUX Hyperscreen. Такое название получила не только программная оболочка, но и единый экран длиной 141 см.

То есть в Mercedes-Benz EQS дисплей будет на всю панель. Он будет состоять их трех экранов, причем с центральный и с пассажирской стороны экраны выполнены по технологии OLED.

Mercedes-Benz показал новый 56-дюймовый «гиперэкран» для электромобилей

По заявлению производителя, стекло для MBUX Hyperscreen будут производить при высокой температуре, чтобы создать сложные изгибы и исключить искажение.

В мультимедийной системе предусмотрено 12 актуаторов, чтобы водитель понимал, что нажал на нужную виртуальную кнопку.

За быстродействие всей системы будет отвечать восемь процессоров и 24 ГБ оперативной памяти.

Mercedes-Benz показал новый 56-дюймовый «гиперэкран» для электромобилей

Помимо всего этого мультимедийная система получила «искусственный интеллект», который будет отвечать за самые востребованные функции, причем не только для водителя, но и для переднего пассажира. Система MBUX Hyperscreen в Mercedes-Benz EQS будет предлагаться как опция.

Mercedes-Benz показал новый 56-дюймовый «гиперэкран» для электромобилей

Mercedes-Benz показал новый 56-дюймовый «гиперэкран» для электромобилей

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