Марка Jeep презентовала обновленный внедорожник Grand Cherokee L

Сначала автопроизводитель запустит в продажу семиместный вариант автомобиля, а позже на рынке появится и пятиместная модификация.

Марка Jeep презентовала обновленный внедорожник Grand Cherokee в версии L, которая в отличие от предшественника получила увеличенный дорожный просвет до 277 мм, а также имеет новую платформу.

Во внедорожнике появились новая независимая передняя и задняя подвеска.

Еще внедорожник будет доступен с пневматической подвеской Quadra-Lift. В салоне автомобиля с базовой комплектации предложат 10-дюймовый дисплей, а также цифровую приборную панель.

Еще для обновленного Grand Cherokee L будет доступна светодиодная подсветка и сидения с функцией массажа.

В более дорогих исполнениях предложат систему кругового обзора, камеры ночного видения, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, а также аудиосистему с 19 динамиками.

Что касается моторной гаммы, то на старте продаж внедорожник будет доступен с двумя двигателями, а позднее его предложат в гибридной модификации.

Одним из моторов станет 3,6-литровый 294-сильный агрегат, а вторым будет 5,7-литровый ДВС мощностью 362 л.с.

Все силовые установки работают с полноприводной системой, причем их будет три и каждая из них получит пять режимов управления Selec-Terrain.

Среди режимов будет «Спорт», «Камни», «Снег», «Грязь/Песок», а также автоматический режим. При желании клиенту предложат заказать дополнительное оснащение, которое улучшит внедорожные возможности внедорожника.