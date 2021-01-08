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Лимузин ЗИС-110 1950 года выставили на продажу в РФ за 26 млн рублей

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Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте «Авто.ру», где указано, что машина находится в Твери.

При этом продавец указывает, что лимузин ЗИС-110 1950 года выпуска прошел реставрацию в Москве и теперь его техническое состояние идеальное.

За редкий автомобиль просят 26 млн рублей. Советский автомобиль, разрабатываемый для партийной номенклатуры, выпускали до 1958 года и за весь период было произведено немного больше, чем 2 тыс. экземпляров.

Лимузин ЗИС-110 1950 года выставили на продажу в РФ за 26 млн рублей

В автомобилях устанавливали 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 140 л.с. и объемом 6,0 литров.

Стоит отметить, что машина стала первой в СССР, которая получила гидропривод тормозных механизмов и независимую переднюю подвеску.

Источник: Авто.ру.
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