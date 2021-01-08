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Дилер Jeep лишил клиента гарантии за езду по бездорожью на Gladiator

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Официальный дилер без ведома клиента, лишил его гарантии на автомобиль.
Как стало известно, мужчина приобрел новый Jeep Gladiator и спустя несколько дней отправился тестировать машину на импровизированном бездорожье.

Там, на внедорожнике он заехал в грязевую лужу глубиной не более 30 сантиметров, при этом самостоятельно выехать из нее машина не смогла, так как у него отказал генератор.

В результате внедорожник доставили к дилеру, где была произведена замена генератора. Через несколько месяцев владелец Jeep Gladiator столкнулся с другими проблемами, начиная от отказа стоп-сигналов и заканчивая проблемами с системой старт-стоп и неисправностями в блокировке заднего дифференциала.

Обратившись к официальному дилеру мужчина получил отказ в ремонте за счет компании. Также он выяснил, что после первого обращения к дилеру, последний связался с главным офисом компании и попросил лишить клиента гарантии на авто за то, что тот ездил по бездорожью.

Мужчине сказали, что он может поменять детали только за свой счет. Интересным является и тот факт, что владелец внедорожника приобретал расширенную гарантию.

Автомобилист не согласен с таким положением дел и решил обратится в суд.

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