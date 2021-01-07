Ford готовит к премьере новейший кроссовер Ford Equator

Ford для самого крупного автомобильного рынка готовит новый кроссовер, который получит название Equator. По данным сетевых источников, его презентация в Китае состоится в первом квартале 2021 года.

Как пишет портал «Автовести», Ford Equator на китайском рынке будет доступен только с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 221 л.с.

В целом модель разработана исключительно для китайского рынка и ожидать ее на глобальном рынке пока не стоит.

Кроссовер будет семиместным, его длина составит 4905 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1755 мм.

Размер колесной базы 2865 мм. Производство семиместного кроссовера наладили на совместном предприятии Jiangling-Ford.

Ford Equator выполнен в фирменном стиле, но с ориентацией на молодую аудиторию. У кроссовера большая радиаторная решётка и узкая светодиодная оптика в форме бумеранга.

Задние фонари кроссовера соединены толстой светодиодной полосой по центру, в которой размещена эмблема марки.

Снимков салона Ford Equator в Сети пока нет, также пока нет информации о точной дате презентации и ценах на модель.