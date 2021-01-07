Главная » Новости

Ford готовит к премьере новейший кроссовер Ford Equator

Опубликовано Обновлено

Ford для самого крупного автомобильного рынка готовит новый кроссовер, который получит название Equator. По данным сетевых источников, его презентация в Китае состоится в первом квартале 2021 года.
Как пишет портал «Автовести», Ford Equator на китайском рынке будет доступен только с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 221 л.с.

В целом модель разработана исключительно для китайского рынка и ожидать ее на глобальном рынке пока не стоит.

Кроссовер будет семиместным, его длина составит 4905 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1755 мм.

Ford готовит к премьере новейший кроссовер Ford Equator

Размер колесной базы 2865 мм. Производство семиместного кроссовера наладили на совместном предприятии Jiangling-Ford.

Ford Equator выполнен в фирменном стиле, но с ориентацией на молодую аудиторию. У кроссовера большая радиаторная решётка и узкая светодиодная оптика в форме бумеранга.

Ford готовит к премьере новейший кроссовер Ford Equator

Задние фонари кроссовера соединены толстой светодиодной полосой по центру, в которой размещена эмблема марки.

Снимков салона Ford Equator в Сети пока нет, также пока нет информации о точной дате презентации и ценах на модель.

ford Ford Equator
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика