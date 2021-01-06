Диагностический процесс автомобиля Skoda – проверка работоспособности всех система на наличие неисправностей, а также поиск отклонений, которые впоследствии приведут к возникновению поломок. Результатом будет целостное представление о техническом состоянии авто.

Автомобили Шкода уже прошли испытание временем на российских дорогах. Подвеска справляется с ямками и неровностями, а топливная система успешно справляется с некачественным топливом. Однако, это вовсе не означает, что авто будет работать безотказно вечно. Как раз для обеспечения долгой, бесперебойной эксплуатации необходимо проходить диагностику, устранять неисправности, а также причины их возникновения

Виды диагностики автомобиля

Ручная диагностика Шкоды – это проверка систем машины без применения высокотехнологичного оборудования. Она нужна для того, чтобы определить наличие какой-либо проблемы. Например, присутствие масла и конденсата в выхлопной трубе Шкоды говорит о том, что двигатель уже порядком изношен, требует ремонта.

Компьютерный процесс диагностики машины Skoda позволит выявить конкретные проблемы в узлах авто и определить причины их возникновения.

Ручная диагностика

Этим методом определяется техническое состояние автомобиля. Проверка ходовой части производится в яме или на подъемнике. Определяется наличие отработанного материала, зазоров, металлической стружки и люфта в основных узлах.

Компьютерная диагностика

Компьютерный процесс диагностики автомобилей Шкода требует дополнительного оборудования, а также специализированного ПО, разработанное инженерами Skoda. Сперва к порту машины подключают OBD сканер, который считывает и расшифровывает ошибки, записанные в бортовом компьютере. Таким образом собирается информация о состоянии электронных систем транспортного средства. Далее проводится проверка авто: от двигателя, до состояния подушек безопасности. Для каждого агрегата существует своя последовательность работ.

Например, проверка двигателя включает следующие этапы:

обследование систем управления мотором;

тестирование топливной системы;

анализ работы двигателя на разных оборотах, наполняемости цилиндров;

выявление перегревающихся участков мотора при работе на максимальных оборотах.

В результате формируется детальный отчет о состоянии всего автомобиля.

Чтобы получить точное представление о техническом состоянии автомобиля, необходимо проводить компьютерную проверку в специализированном сервисе. Ручная проверка поможет выявить только уже имеющиеся проблемы, но не всегда позволит определить причины их появления.