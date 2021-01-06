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Флагманский электрический седан Mercedes-Benz EQS вывели на тесты

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Презентация электрической версии седана Mercedes-Benz EQS должна состояться в этом году.
В компании уже работают над новинкой, которую недавно заметили во время тестирования в камуфляже.

Несмотря на камуфляж можно с уверенностью сказать, что седан будет выполнен в фирменной стилистике с использованием решений от S-Class.

В основе модели расположится новая платформа, которая предполагает использование более мощных аккумуляторов и электромоторов.

Мощность силовых установок для нового седана будет варьироваться от 350 до 600 л.с. На одной подзарядке седан сможет проехать до 700 км по циклу WLTP.

Также уже известно, что в салоне автомобиля будет установлен вертикальный дисплей, а его производство организуют на предприятии компании в Германии.

Флагманский электрический седан Mercedes-Benz EQS вывели на тесты

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